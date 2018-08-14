Лондон, 14 августа, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Столица Австрии Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира. Рейтинг Global Liveability Index 2018 опубликовал британский журнал The Economist Intelligence Unit.

Мельбурн. Австралия

На втором месте оказался австралийский Мельбурн, на третьем — японская Осака. В топ-10 вошли канадские города Калгари, Ванкувер и Торонто, австралийские Сидней и Аделаида, а также столица Японии Токио и столица Дании Копенгаген.

Россию в рейтинге представили Москва и Санкт-Петербург, занявшие 68-е и 70-е места соответственно. Наименее комфортным для жизни городом признан сирийский Дамаск, он занял 140-е место.

Составители рейтинга брали во внимание уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings, долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы находится на инвестиционном уровне «ВВВ-» с прогнозом «стабильный». Прогноз справедлив и для «суверенных рейтингов РФ».

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