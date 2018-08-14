Лондон, 14 августа, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Власти Великобритании пообещали к 2027 году убрать с улиц королевства бездомных, сообщает 14 августа Al Jazeera.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Причиной подобного заявления стал зафиксированный рост числа беспризорных. Государство пообещало выделить на решение данной проблемы £100 млн в течение следующих двух лет.

Напомним, с 2010 года в Англии количество бездомных граждан увеличилось на 168%. По данным правительства, с 1 тыс. 768 человек данный показатель возрос до 4 тыс. 751 в 2018 году.