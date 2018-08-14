Пермь, 14 августа, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Перми с начала 2018 года снесено 45 пустующих аварийных домов. Процесс демонтажа осуществляется как за счёт городской казны, так и за счёт инвестора. До конца года планируется снести ещё 10 аварийных многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

После сноса неприглядных зданий, выбывших из жилого фонда, освобождается место для новостроек и благоустройства краевой столицы. Разрушение домов не предполагает сохранения годных строительных материалов. При этом, согласно документации, размещённой на портале zakupki.gov.ru, исполнитель контракта обязан предоставить заказчику (мэрии) справку, подтверждающую факт вывоза мусора и приёмки его на полигоне отходов.

Добавим, сейчас объявлено несколько аукционов на проведение демонтажа аварийных домов. Так, снос дома по ул. Пихтовой оценили в 813 тыс. рублей, начальная цена лота на снос шести многоквартирных домов составила чуть более 5,6 млн рублей. Аукционы назначены на сентябрь. Источником финансирования заявлен городской бюджет.

В целом до конца 2018 года в Перми намерены расселить ещё более 9 тысяч кв. метров аварийного жилья.

Напомним, в 2017 году в краевой столице снесли 75 расселенных домов, из них 34 — за счет бюджета города, остальные — за счет инвесторов. Ежегодно из бюджета на снос аварийных домов выделяется примерно 1 млрд рублей. Однако муниципальные чиновники признают, что потянуть самостоятельно программу расселения и сноса аварийных домов город не сможет, необходима помощь региональной и федеральной власти. В 2018 году из краевого бюджета на расселение аварийного жилья в городе Перми выделено 220 млн рублей.