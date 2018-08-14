Киев, 14 августа, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Если Украина разорвет торговые отношения с Россией, то Киев получит «колоссальный ущерб», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает 13 августа «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, Украина по-прежнему ведет активную торговлю с Россией, что дает Киеву возможность продавать свои товары на крупном рынке и покупать критически важную для Украины продукцию. Так, Киев закупает российское топливо для большинства своих АЭС, без этого топлива станции остановятся, что приведет к катастрофе.

Суслов напомнил, что из-за прекращения торговли с Россией Украина уже перестала фактически быть космической державой, а за прошедшие три года ни одного самолета на Украине так и не произвели.

Напомним, ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что сохранение торговых отношений с Россией после госпереворота в Киеве в 2014 году — «неадекватное» и «несимметричное» действие.