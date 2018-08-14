14 августа в Москве будет тепло и сухо
Москва, 14 августа, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода без осадков. По данным Гидрометцентра, в столице будет переменная облачность, атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
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Столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. Температура воздуха не поднимется выше 23−25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13−15 градусов. Ветер западный, 5−10 метров в секунду.
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Уже завтра, 15 августа, в Москве снова прогнозируются дожди, причём с грозами. Такая же погода сохранится и 16 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая неделя в Москве была жаркой. Прохладу в регион принесли дожди, с которых началась новая рабочая неделя.