Чебоксары, 14 августа, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют расширить сеть платных муниципальных парковок. Предполагается определить ещё 25 участков для организации платной стоянки, в настоящее время их четыре. Кроме того, может быть втрое снижена плата за парковку за первые часы, так как горожане «психологически не готовы оплачивать стоянку», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Тарифы

Данный вопрос был поднят на городской планёрке. По информации горкомимущества, в I полугодии 2018 года в бюджет поступило более 590 тыс. рублей. Из них свыше 240 тыс. рублей перечислено за платный паркинг, 348 тыс. рублей — в виде штрафов на неуплату. Всего за данный период рассмотрено 1449 административных материалов за неуплату парковочного места, по результатам их рассмотрения вынесено 678 предупреждений и 771 постановление, наложено штрафов на сумму 772 тыс. рублей.

Cap.ru Сборы от платного паркинга

Столичные власти заявляют, что в Чебоксарах созданные «самые лояльные условия» с точки зрения цены. Напомним, первые полчаса стоянки не оплачиваются, час парковки обходится в 30 рублей, штраф за неуплату составляет 1−3 тыс. рублей. Напомним, ранее столичные власти заявляли, что платный паркинг создаётся «не для извлечения прибыли» (так как окупаемость составит 5−7 лет), а для наведения порядка в парковочных зонах и местах массовой посещаемости.

В горкомимуществе заявляют, что «положительно оценивают организацию парковок граждане, приезжающие на железнодорожный вокзал, главпочтамт, в управление Росреестра по Чувашии и другие общественно-деловые здания, так как появилась реальная транспортная доступность для их посещения». По данным ведомства, загруженность паркинга по проспекту Ленина составляет 95%, по Деловому проезду — 53,57%, на площади Республики — 48,57%, на железнодорожном вокзале перед прибытием и отправкой поездов — 100% (в остальное время 3%).

Cap.ru Список мест, где власти предлагают установить платные паркинги

Оплата парковочного места возможна только безналичным способом, что вызывает критику со стороны автомобилистов. В связи с этим глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил ускорить решение вопроса о наличной оплате стоянки и введении абонементов.

«Вижу, что горожане психологически не готовы оплачивать стоянку на муниципальных парковках. Считаю необходимым обсудить снижение стоимости за первые два часа стоянки до 10 рублей», — сказал глава администрации и поручил отработать эту тему.

Кроме того, в мэрии планируют расширить сеть платных муниципальных парковок и ввести абонементы. При этом обещают учитывать мнение горожан. Власти предлагают ввести платный паркинг на 25 участках. В качестве потенциальных зон предлагаются участки в центре столицы — в частности, по Президентскому бульвару, улицам Ярославская, Композиторов Воробьевых, К. Маркса, проспекту Ленина.