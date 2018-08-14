Киев, 14 августа, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Медицинская реформа на Украине сократит количество непрофильных вызовов скорой помощи и введет профессию парамедика, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 14 августа «Укринформ».

George Chernilevsky Скорая помощь

По ее словам, 80% вызовов скорой помощи — это непрофильные вызовы, когда пациенты пользуются медиками «как выездным семейным врачом». Чтобы сократить количество таких вызовов, будет создана единая диспетчерская система по всей Украине, которая будет отвечать на вопросы пациентов по телефону.

Супрун пообещала, что после реформы скорая помощь будет доезжать до пациентов за 10 минут. Также вместо фельдшеров в машинах скорой помощи будут работать парамедики.

Напомним, многие эксперты критикуют медреформу на Украине за то, что она сделала платными многие медицинские услуги, которые ранее были бесплатными.