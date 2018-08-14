* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 14 августа, 2018, 08:07 — ИА Регнум. По данным доклада Организации Объединенных Наций, в Ираке и Сирии в настоящее время действуют от 20 до 30 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 августа Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Распределение террористов между двумя государствами примерно равномерное, отмечают эксперты. Среди них значительная доля приходится на иностранных граждан.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 году, когда за короткий промежуток времени захватило обширные территории Ирака и Сирии. В настоящее время деятельность террористов значительно уменьшилась, однако по-прежнему представляет угрозу.