Москва, 14 августа, 2018, 07:53 — ИА Регнум. В сети появились первые фотографии серийного автомобиля Lada Vesta Sport без камуфляжа, они были выложены в паблике Lada Vesta социальной сети «ВКонтакте».

Циата из группы в ВКонтакте «Lada Vesta» Lada Vesta Sport

Фотошпионам удалось сфотографировать автомобиль во время транспортировки. Машина имеет характерную окраску, включающую специальное выделение элементов X-дизайна, а также надписи Sport.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM «АвтоВАЗ» покажет модель широкой публике на предстоящем автосалоне в Москве, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года. Стоит отметить, что автопроизводитель до сих пор не озвучил цены комплектаций автомобиля.