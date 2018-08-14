Якутск, 14 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Почти тысячу тонн груза — трансформаторные подстанции, древесные опоры, железобетонные изделия, провод и арматуру — доставят энергетики в удаленные села на западе Якутии для их последующего подключения к сетям, сообщает 14 августа пресс-служба «Якутскэнерго».

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Отмечается, что электрификация будет проведена в населенных пунктах Мирнинского района, в Ленском и Олекминском районах и вилюйской группе. Для доставки материалов грузовикам предстоит преодолеть 600 километров пути, две понтонные и пять паромных переправ.

«Транспортировка материалов в районы ЗЭС продлится до конца навигации 2018 года. Мы делаем все, чтобы обеспечить потребителей в каждой, даже самой удаленной точке республики, качественным бесперебойным энергоснабжением», — прокомментировал мероприятия генеральный директор «Якутскэнерго» Александр Слоик.

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Для доставки оборудования в отдаленные сетевые участки предприятия также будет задействован самоходный паром СПЖ-117. В период навигации он совершает рейсы по реке Вилюй, доставляя грузы в труднодоступные места.

Западные электрические сети (ЗЭС) — структурное подразделение «Якутскэнерго», которое обеспечивает электроснабжением населенные пункты в западной части Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории — свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ — 6128 км, распределительных сетей — 5816 км.

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