Киев, 14 августа, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Договор о поставках Украине дальнобойных снайперских винтовок подтвердил владелец канадской компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу UATV.

U.S. Marine Corps Снайпер

Киев получит снайперские винтовки LRT-3 калибра 0,50 на сумму около $770 тыс. Соглашение также предполагает консультации канадских специалистов, обслуживание и обучение.

Читайте также: Канада увеличит военную помощь Украине

Оружие, по словам Спагруда, будет передано Украине осенью 2018 года. Глава компании добавил, что многие канадцы имеют украинское происхождение и, вероятно, поддерживают подобную инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина была внесена в перечень стран, куда Канада может поставлять автоматическое оружие. С 2014 года Канада реализовала на Украине проекты на $400 млн. В июне министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан обещал своему украинскому коллеге Степану Полтораку дальнейшую поддержку и увеличение размера помощи.