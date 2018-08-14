Цинциннати, США, 14 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Стивом Джонсоном в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Andrew Campbell Новак Джокович

Джокович сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, пять ошибок на подаче и два реализованных брейка.

Во втором круге Джокович встретится с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии Masters в Торонто, обыграв в финале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

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