Екатеринбург, 14 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге эксперты установили причину пожара в девятиэтажном здании общежития оптико-механического завода по улице Восточной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл днём 13 августа. Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчерской службы в 11:35 по местному времени (09:35 по мск). Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже на площади 40 квадратных метров. На место выехало 20 единиц техники. К 13:30 огонь был потушен, а к 16:31 завершена проливка и разбор обгоревших конструкций.

В ходе спасательных мероприятий по лестницам были эвакуированы 91 человек, из них 23 ребёнка. По автолестницам пожарных машин были эвакуированы ещё 23 жильца, в том числе 10 несовершеннолетних. На месте ЧП эвакуированным из здания гражданам была оказана психологическая помощь. Также спасателями был обнаружен погибший мужчина.

По факту пожара и гибели человека были организованы проверки.

«Адресную помощь жильцам окажет администрация оптико-механического завода, кому принадлежит общежитие», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.