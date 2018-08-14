Санкт-Петербург, 14 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опроверг слухи о своём переходе в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает «Р-спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба борется за мяч

"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент. Остаюсь в «Зените», в Турцию не поеду», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что стамбульский «Галатасарай» хочет взять Дзюбу в аренду у «Зенита» и даже провёл первый этап переговоров, который прошёл «успешно».

Напомним, Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Вторую половину сезона 2017/18 он провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды, сыграв в 10 матчах и забив шесть голов.

На чемпионате мира по футболу Дзюба в составе сборной России провёл пять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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