Ла-Пас, 14 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес выступил против визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в страны Южной Америки. Об этом политик написал в Twitter 4 августа.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Мы осуждаем присутствие министра обороны США, «Бешеного пса» Джеймса Мэттиса в интересах его страны. Самый важный интерес Латинской Америки и Карибских островов, зоны мира — отказаться от военных баз США, установленных здесь для кражи наших ресурсов», — написал Эво Моралес на английском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 17 августа Мэттис посетит четыре страны этого континента: Бразилию, Аргентину, Чили и Колумбию.

Читайте также: Боливия просит Колумбию не покидать организацию УНАСУР