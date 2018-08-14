Москва, 14 августа, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На торгах ICE 13 августа нефть Brent немного понизилась в цене на 0,5%, до $72,57 за баррель. Котировки Brent демонстрируют стабильность, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

13 августа был опубликован доклад ОПЕК, касающийся ситуации на нефтяном рынке, в котором было сказано, что в июле ОПЕК снизила объемы перевыполнения соглашений, достигнутых в Вене в июне 2018 года, и выполнила их только на 115%. Также там говорилось, что в июле Саудовская Аравия снизила добычу нефти значительно больше, чем было допустимо соглашением «ОПЕК+» — до 10,387 млн баррелей в сутки.

В докладе ОПЕК говорилось, что мировой спрос на нефть сейчас на подъеме. Однако, видимо, у участников нефтяного рынка есть скептицизм относительно оптимистичных заявлений нефтяного картеля, связанный, скорее всего, с опасениями замедления экономического роста в Китае и пессимизмом на валютных рынках развивающихся стран. А это может произойти на фоне обострившейся торговой войны США и Китая. В ближайшие дни нефть марки Brent будет торговаться в коридоре $71−73,50 за баррель.

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