Красноярск, 14 августа, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело по факту незаконного присвоения лесных земель в Берёзовском районе. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 августа, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Красноярское региональное отделение ОНФ В Берёзовском районе Красноярского края вырубают лес

Красноярское региональное отделение ОНФ Последствия вырубки леса

Уточняется, что первыми тревогу забили народофронтовцы, получившие информацию о масштабной вырубке леса на территории Маганского сельсовета. Выяснилось, что вырубаемый лес являлся «белым пятном», поскольку не стоял на кадастровом учёте. Есаульский сельсовет сформировал здесь земельный участок и поставил его себе на кадастровый учёт. Согласований с районной администрацией не было. По словам народофронтовцев, Есаульский сельсовет «по факту присвоил землю, находящуюся в другом сельсовете». Чиновники утверждают, что сформированный среди леса земельный участок предназначался для строительства детского спортивного лагеря. Представители ОНФ обратились к следователям, попросив проверить информацию.

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Следствие возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий»). Ущерб, причинённый администрации Берёзовского района от незаконной вырубки лесных насаждений, превысил 660 тыс. рублей.

«По нашему мнению, ущерб, который был уже причинён государству и потенциально будет причинён, гораздо выше той суммы, которая обозначена», — подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Он отметил, что необходимо поставить все «белые пятна» в лесном фонде на кадастровый учёт и провести лесоустройство:

«Для этого необходимо использовать новые технологии с помощью спутников, подобные примеры есть, и данные подходы уже в стране реализуются, нужно их распространять».

Красноярское региональное отделение ОНФ Вырубка леса в Берёзовском районе Красноярского края

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года суд запретил несанкционированную рубку леса в Берёзовском районе. Ранее, совершив рейд на место вырубок леса в Берёзовском районе, активисты ОНФ обнаружили там штабеля деловой древесины, готовой к погрузке.