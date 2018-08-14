Шанхай, Китай, 14 августа, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Стремительное развитие сети скоростных железных дорог в Китае привело к увеличению пассажирооборота между городами региона дельты реки Янцзы, отмечают китайские эксперты, сообщает 14 августа газета China Daily.

Китайский скоростной поезд

«Благодаря развитию скоростных железных дорог у многих появилась возможность ездить на работу в другие города, например, добраться в офис в центре Шанхая из своего дома в Сучжоу или Усине всего за 90 минут», — заявил директор Шанхайского института наук Ло Дацзинь.

В настоящее время в регионе дельты реки Янцзы уже действует 20 скоростных железнодорожных маршрутов, что делает его самым развитым регионом в этой области. Регион Дельты реки Янцзы обеспечивает около 20% китайского годового ВВП, а также является одной из ключевых точек инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути».

Согласно исследованиям академика Китайской академии инженерии, а также вице-президента Университета Тунцзи в Шанхае У Чжцицяна, плотность скоростных железных дорог в регионе в 2015 году была в 19 раз выше, чем в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по завершении строительства гонконгской секции скоростной железнодорожной линии Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг в сентябре 2018 года время перемещения из Пекина в Гонконг сократится с 24 часов всего до девяти.