Москва, 14 августа, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Компания Ester Solutions выиграла тендер на поставки китайских приборов MagiCube для Следственного комитета РФ, сообщает «Коммерсант».

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик в поддержку Telegram

Как отмечает глава компании, выигравшей тендер, MagiCube способен извлечь из телефона на платформах iOS и Android личные данные пользователя — его имя, адрес электронной почты и пересписки из мессенджеров, в том числе и Telegram. Как отмечает автор компании, китайские продукты хорошо приспособлены для работы с телефонами под управлением операционной системы Android.

По данным издания, устройства MagiCube представляют собой черные чемоданчики, внутри которых находится сенсорный экран и «большое количество проводов». Отмечается, что данные устройства могут отсматривать большие количества телефонов за короткий промежуток времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава Digital Design Андрей Федоров назвал спор между ФСБ и Telegram «политизированным», при этом стороны конфликта не ищут компромисса, а, наоборот, идут на обострение.