Якутск, 14 августа, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Дальневосточным регионам пропишут меры поддержки, в числе которых продление срока действия механизмов выравнивания энерготарифов, увеличение размера подъёмных для переезжающих в ДФО соотечественников и повышение суммы маткапитала, выплачиваемого на первого ребёнка. Эти и другие предложения поручил проработать президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ.

Владимир Маковский. Играющие дети. 1890

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Цель предлагаемых мер — увеличение притока населения и поддержка рождаемости в регионах Дальнего Востока. Так, членам правительства поручено проработать вопросы повышения размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделения средств семьям при рождении второго ребенка и применения пониженной ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми.

Ещё одной попыткой снизить убыль населения макрорегиона станет увеличение размера финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов дальневосточных регионов и повышение суммы подъёмных, выплачиваемых в рамках госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников в ДФО.

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Кроме того, до 2028 года будет продлено действие механизма выравнивания дальневосточных энерготарифов до среднероссийского уровня и введено регулирование цен на электричество, газ и воду для новых проектов ДФО (при наличии необходимой инфраструктуры).

Рассматриваются также вопросы исключения из оценки налогового потенциала регионов ДФО объёмы налоговых льгот на имущество и землю объектов туристической индустрии.

Рассматривается вопрос включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятий по расширению БАМа и Транссиба.

Срок исполнения поручений — 10 сентября, ответственным указан премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по развитию Дальнего Востока федеральным министерствам.