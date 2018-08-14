Нью-Йорк, США, 14 августа, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря «историческим документом», заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Kremlin.ru Лидеры каспийских государств

«Этот исторический документ свидетельствует о важности регионального сотрудничества, которое необходимо для обеспечения мира и безопасности во всем мире», — приводит слова Гуттереша секретарь.

Также Гуттереш поздравил Россию, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмению с подписанием документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на Каспийском саммите, проходившем в Актау (Казахстан), лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности моря остается в общем пользовании сторон, при этом дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности.