Вашингтон, 14 августа, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Падение курса турецкой лиры вызвано «отдалением от либеральной демократии», заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассет в интервью телеканалу MSNBC.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

«Изучая историю экономических кризисов в развивающихся странах, можно сказать, что когда страна отдаляется от либеральной демократии, последствия в экономике будут непредсказуемыми», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал экономические пошлины против турецких товаров попыткой США нанести стране «удар в спину». Также 13 августа прокуратура Турции заявила о начале расследования причин финансового кризиса в стране, вызванного падением курса национальной валюты.