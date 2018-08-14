Каракас, 14 августа, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Члены Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) вышли на марш в поддержку действующего президента республики Николаса Мадуро, сообщает официальный Twitter партии.

DonkeyHotey Николас Мадуро

«Скажем НЕТ терроризму, НЕТ насилию, НЕТ убийствам… Никто в здравом уме не будет поддерживать покушение 4 августа», — говорится в одном из сообщений.

О количестве манифестантов пока нет информации, однако судя по опубликованным в Twitter фотографиям, митингующих было несколько десятков тысяч. На мероприятии демонстранты высказывали свою поддержку президенту Мадуро, пережившему покушение.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй марш, проходящий в Венесуэле в поддержку действующего президента Николаса Мадуро. Власти Венесуэлы возложили ответственность за нападение на Колумбию и США и запросили эти страны выдать причастных к организации покушения. Также Николас Мадуро заявил, что часть лиц, причастных к покушению, скрывается в Перу.