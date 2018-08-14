Москва, 14 августа, 2018, 03:30 — ИА Регнум. В пригороде Иордании Аммана Фухейс 10 августа произошел теракт, в результате которого был убит один и ранено шестеро полицейских, сообщает пресс-служба МИД России.

High Contrast Полицейский патруль в центре Аммана

Сообщается, что спецслужбы Иордании провели операцию по задержанию террористов, в ходе которой были задержаны пятеро боевиков, а трое — уничтожены. Во время штурма здания, где находились террористы, были убиты трое силовиков, а также пострадали 20 человек, включая гражданских лиц.

«В Москве самым решительным образом осуждают очередную вылазку террористов на иорданской земле, наглядно демонстрирующую бесчеловечную сущность воинствующих радикалов, для которых не важно, где творить зло», — заявляет МИД России.

Также российский МИД подчеркивает о необходимости широкой международной координации для борьбы с международными террористическими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа военные Иордании провели операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается, что террористы проникли в Иорданию с территории Сирии. Военным удалось ликвидировать несколько боевиков, остальные террористы были вынуждены отступить.