Ереван, 14 августа, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Комментируя решение Апелляционного суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна с той мотивировкой, что на Кочаряна распространяется конституционный иммунитет, известный армянский адвокат, кандидат на пост судьи Конституционного суда Ваге Григорян заявил, что это самая опасная аргументация, которая могла прозвучать в адрес конституционного строя Армении.

azatutyun.am Ваге Григорян

По его словам, мы имеем дело с беспрецедентным явлением, когда судебная власть Республики Армения на этот момент считает подтвержденным, что на посягательство на конституционный строй может распространяться конституционный иммунитет.

«Если все инстанции судебной власти будут иметь ту стабильную позицию, что иммунитет распространяется на обвинение в свержении конституционного строя, в этом случае мы должны констатировать, что имеем такую судебную власть, которая сама по себе представляет опасность для конституционного строя Республики Армения».

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Григорян обратил особое внимание на то, что подобную линию защиты выстраивает лицо, которое 10 лет было главой Республики Армения, лицо, в чьи конституционные обязанности входила защита Конституции.

«Другими словами, օн готов игнорировать общественный интерес защиты конституционного строя на пути преследования индивидуального интереса личной свободы. Это очень важный элемент, и я надеюсь, что этот вопрос в очень прямой форме будет задан защите обвиняемого Кочаряна в Кассационном суде. То есть, может ли кто-то использовать иммунитет во время посягательства на конституционный строй? И если ответ положительный, то это означает, что мы имеем обвиняемого, чьи личные моральные качества не могли быть для него препятствием для совершения тех действий, в которых он обвиняется», — пояснил адвокат, представляющий в Армении и в международных инстанциях интересы семей погибших 1 марта 2008 года граждан.

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По словам Григоряна, на обвинение о насильственном изменении конституционного строя, о присвоении власти вообще не может распространяется иммунитет.

«Все должны знать, что ни у кого нет иммунитета от преступления, которое предусмотрено Конституцией. То есть это свидетельство отсутствия базовых знаний конституционного права у судьи, который принял подобное решение», — сказал адвокат.

По его мнению, с трудом верится, что судья не понял, что конституционный иммунитет не может распространяться на подобное обвинение.