Киев, 14 августа, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко выложил в Facebook видео с танком Т-72АМТ и сопроводил его многословным описанием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сладкие сны Порошенко

«Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП «Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах», — написал Порошенко.

Украинский президент описал в трех абзацах достоинства техники, в том числе упомянув, что мощности ракеты «Комбат» «достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков».

«Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии!» — заключил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, «новый» украинский танк — модернизированный вариант советского Т-72, принятого на вооружение в еще 1973 году. «Новый» танк получил «старое» сердце — дизель В-84−1 мощностью 840 л. с.