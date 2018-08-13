Москва, 14 августа, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Инициатива Андрея Белоусова, помощника российского президента, об изъятии сверхдоходов у производителей удобрений, металлургических компаний и «Сибура», не повысит конкурентоспособность на мировых рынках, со ссылкой на обращение к президенту РФ Владимиру Путину Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) передает РБК.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Уточняется, что российскому президенту члены РСПП направили письмо, в котором указали на отрицательные стороны инициативы Белоусова. Во-первых, конкурентоспособности на мировом рынке российской продукции эта мера не прибавит, как и инвестиционной привлекательности — стране.

И без того упомянутые Белоусовым компании, отмечает РСПП, на мировом рынке работают в условиях жесткой конкуренции. И эта жесткость усугубляется тем, что иностранные конкуренты не скованы ограничениями — такими как санкции и допограничения по налогообложению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоусов предложил повысить налоговую нагрузку для металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» на 250 млрд рублей — чтобы уровнять их рентабельность с нефтяными и газовыми компаниями.