Таганрог, Ростовская область, 14 августа, 2018, 00:43 — ИА Регнум. ПАО «Туполев» будет разрабатывать модернизированную версию ракетоносца Ту-95МС. Она будет носить название Ту-95МСМ. Непосредственная работа по улучшению боевой машины будет идти на ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95МС

Первый полет Ту-95МСМ планируется в конце 2019 года. Модернизация предполагает установку более мощных двигателей, нового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. Боевая машина сможет нести новые крылатые ракеты большой дальности. Еще в апреле этого года Ту-95МС, оснащенный улучшенной силовой установкой НК-12МПМ, приступил к государственным совместным испытаниям.

По результатам испытаний Ту-95МСМ министерство обороны РФ будет принимать решение о проведении глубокой модернизации всех этих боевых машин.

В настоящее время завод осуществляет капитальный ремонт, а также модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Это позволяет увеличить их срок эксплуатации на значительное время. Кроме этого, идет создание опытных образцов глубоко модернизированных Ту-160М и Ту-22М3М.

Ту-95МС и Ту-160 — стратегические ракетоносцы, их задача заключается в поражении наиболее важных целей на большом удалении и в глубоком тылу ТВД. Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М также рассматривается как еще один носитель комплекса «Кинжал».

Боевое применение Ту-160 и Ту-95МС отрабатывалось на сирийском ТВД, самолеты нанесли удары, выпустив 66 крылатых ракет. Все ракеты поразили цели — объекты террористических группировок.