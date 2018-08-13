Москва, 14 августа, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Выступать в полупустых кафе в Европе, чтобы не рисковать встретить «нехороших» людей в России, посоветовал латвийской певице Лайме Вайкуле член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

ВАДИМ ЧУПРИНА Лайма Вайкуле

Комментируя высказывание Вайкуле о том, что «люди — такие звери», Пушков написал:

«Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая».

Сенатор, комментируя слова Вайкуле о том, что европейцам якобы запрещено посещать Крым, отметил, что никто таких ограничений не вводил.

«Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! — написал Пушков. — Выдумка и ахинея полная».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вайкуле в интервью украинским СМИ сказала, что им, «европейцам», «запрещено» ездить в Крым, поэтому она туда и не собирается.

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Увидев на страницах СМИ критику в свой адрес, певица сказала, что в шоке от людей: оказывается, «люди — такие звери».