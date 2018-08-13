Пханмунджом , Южная Корея, 14 августа, 2018, 00:27 — ИА Регнум. В сентябре текущего года пройдет третий саммит лидеров КНДР и Южной Кореи — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, сообщает 13 августа Синьхуа со ссылкой на совместное заявление двух сторон, опубликованном после переговоров в пограничном Пханмунджоме делегаций под руководством соответственно Ли Сон Гвона, председателя Комитета КНДР по мирному объединению Родины, и Чо Мён Гюна, министра по делам национального объединения Республики Корея.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Конкретный план встречи сторонами уже составлен, но пока не обнародован.

Напомним, что первая и вторая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи прошли весной, 27 апреля и 26 мая 2018 года в том же Пханмунджоме.