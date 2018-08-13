Пекин, 14 августа, 2018, 00:25 — ИА Регнум. В Китае приветствуют назначение Верховным комиссаром ООН по правам человека экс-президента Чили Мишель Бачелет, кандидатура которой получила одобрение Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает 13 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Cia Pak Мишель Бачелет

Дипломат выразил надежду, что и «после вступления в должность Мишель Бачелет будет придерживаться справедливого и объективного стиля работы, продвигать гражданские, политические, экономические, социальные и культурные инициативы, а также право на развитие…».

В его заявлении также прозвучала формулировка, предполагающая «глобальное управление правами человека».

Мишель Бачелет, оставившая пост президента Чили в марте 2018 года, занимала его дважды — с 2006 по 2010 и с 2014 по 2018 годы, представляя на нем Социалистическую партию Чили.