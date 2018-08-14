Санкт-Петербург, 14 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. 11 и 12 августа Петербург ожил на музыкальном марафоне, собрав более 20 отечественных и зарубежных исполнителей. Музыканты давали концерты под открытым небом.

Анастасия Бутина ИА REGNUM СЛОТ

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Живой!»

Фотограф проекта фотостажировок Phint Анастасия Бутина подготовила фоторепортаж о том, как это было.

Анастасия Бутина ИА REGNUM Para bellvm

Анастасия Бутина ИА REGNUM Zebros Band

Анастасия Бутина ИА REGNUM Ведущий Андрей Новиков

Анастасия Бутина ИА REGNUM Поклонники

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Живой» является крупнейшим некоммерческим музыкальным событием Петербурга.

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Ригганы»

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Ригганы»

Анастасия Бутина ИА REGNUM Операторы фестиваля

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Аффинаж»

Анастасия Бутина ИА REGNUM Алексей Мурашов, группа «Скворцы Степанова»

На грандиозном музыкальном оупен-эйр-марафоне выступили: СЛОТ, «АнимациЯ», Zero People, «Площадь Восстания», «Кoпенgageн», Pravada, «Ангел НеБес», «Скворцы Степанова», «Шива», para bellvm и ещё десятки артистов, включая победителей отборочных туров фестиваля.

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Площадь Восстания»

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Скворцы Степанова»

Анастасия Бутина ИА REGNUM «Площадь Восстания»