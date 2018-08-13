Великий Новгород, 13 августа, 2018, 23:46 — ИА Регнум. На 25 тыс. школьников Великого Новгорода в школах и гимназиях города приходится 27,5 тыс. мест, при этом ряд школ в городе остаются переполненными, а некогда популярные гимназии не укомплектованы на 100%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, в эфире Новгородского областного телевидения заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«Есть дисбаланс, — заявил мэр. — Не заполнены все четыре гимназии, и в то же время почти в 1,5 раза переполнены школы №№ 13, 14. Выше нормативного переполнена новая школа №36».

По словам градоначальника, власти были вынуждены пойти навстречу родителям учащихся, желающих пойти именно в новую школу №36, открывшуюся 1 сентября 2017 года на Торговой стороне Великого Новгорода — так, что в школе ввели вторую смену. Мэр назвал её «полуторной», рассказав о достигнутой договорённости между учителями и родителями об удобном для всех начале занятий — не традиционно для второй смены, а чуть позже, чем в первую смену — так, чтобы вместить в школу всех желающих.

«Но если посчитать, у нас профицит мест в школах города на 2,5 тысячи — не должно быть второй смены», — сказал Юрий Бобрышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в Великом Новгороде откроется ещё одна новая школа на 1350 мест в Псковском микрорайоне, где активно ведётся жилая застройка.

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