Дамаск, 13 августа, 2018, 23:45 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиками позиций сирийских войск и отрядов национальной обороны за истекшие сутки погибло трое военных, а еще восемь были ранены, сообщил 13 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По данным российского Центра, за сутки были обстреляны шесть населенных пунктов в провинции Латакия, четыре населенных пункта в провинции Хама, пять населенных пуктов в регионе Алеппо, а также северо-западная окраина одноименного города.

«В ходе обстрелов погибло три и ранено восемь военнослужащих Сирийской Арабской Республики», — сказал Алексей Цыганков.

Кроме того, начальник Центра сообщил, что 13 августа Центром была организована выдача 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны жителям населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, а в населенном пункте Хшам проинспектировали качество медпомощи и наличие медикаментов, а также выдали его жителям детское питание, лекарства и перевязочные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа представитель генсека ООН Фархан Хак сообщил, что в Сирии за два выходных дня погибли более 130 мирных жителей.