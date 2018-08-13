Великий Новгород, 13 августа, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Новая школа №37 на улице Белорусской в Великом Новгороде готовится принять первых учеников уже 1 сентября 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, в эфире Новгородского областного телевидения заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

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«100% строительная готовность, на 100% завершено благоустройство. Забор, тротуары, спортивные сооружения — всё готово, даже деревья посажены. Ведётся сборка мебели в школьных классах», — сообщил мэр.

Юрий Бобрышев отметил, что для того, чтобы школа открылась в срок, строители компании-подрядчика ООО «Трест-2» «прилагали героические усилия».

«Масса проектных недоработок! До сих пор, до сегодняшнего дня идёт наладка оборудования — строители сталкиваются с реальным положением вещей. В итоге школа обошлась на 150 млн рублей дороже, чем изначально было по проекту. Ну нельзя построить школу за такие деньги, это было сразу ясно — просто было волюнтаристское решение прежнего руководства региона. Не говоря о том, что нормативный срок строительства такой школы — два года, а фактически школа была построена за год», — заявил Юрий Бобрышев.

По данным мэрии, строители получили проект новой школы только 8 августа 2017 года. Точно такая же школа — по такому же проекту — была открыта в Великом Новгороде на Торговой стороне в новом жилом микрорайоне «Ивушки» 1 сентября 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный контракт на строительство новой школы был заключен на сумму 756,2 млн рублей. Школу надо было построить до конца 2017 года, но сроки строительства продлевали.