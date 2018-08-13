Вашингтон, 13 августа, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Противники и соперники США сильно продвинулись в деле милитаризации космоса, заявил 13 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Mil.ru Войска воздушно-космической обороны

Выступая на военной базе в штате Нью-Йорк, Трамп призвал присутствующих сохранить военное превосходство и всех опередить, развивая военно-космические силы США.

«Чтобы сохранить военное преимущество Америки, мы должны опередить всех. Мы гордо подтверждаем традиции Америки по космическому лидерству. Наши иностранные соперники и противники уже милитаризируют космос», — сказал Дональд Трамп.

Кроме того, он заявил, что США очень быстро догонят их и перегонят, несмотря на то, что эти страны сильно продвинулись в военно-космических вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство США заявило о планах создать к 2020 году космические войска, вопросами которых будет заниматься самостоятельное ведомство, не зависящее от Пентагона.

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Напомним, в американских СМИ активно обсуждается тема уязвимости американской орбитальной группировки перед военными возможностями России и Китая.