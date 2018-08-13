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Киев, 13 августа, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Украинские националисты устроили в 1943 году Волынскую резню, желая отомстить за сожженного поляками Тараса Бульбу, заявил украинский политический обозреватель Сергей Запорожский, сообщил 13 августа бывший участник российских политических ток-шоу Томаш Мацейчук на своей странице с социальной сети Facebook.

Жертвы Волынской резни. 1943

«Даже боюсь подумать, на каких основах строят свое представление о собственной истории другие, менее образованные украинцы», — прокомментировал высказывание Запорожского Мацейчук.

«К сожалению, такие «эксперты» формируют мнение в Украине и Польше. Безнаказанно оболванивают население, разжигают ненависть», — подчеркнул бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Отметим, что Тарас Бульба является персонажем одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. В основе произведения лежит история казацкого восстания в первой половине XVII века.

Напомним, согласно современному украинскому учебнику географии, этнические украинцы приложили руку ко всем достижениям человечества, включая полеты в космос.

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