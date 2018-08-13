Киев, 13 августа, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В конце июля во время фильтрационных мероприятий Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией задержала четырех жителей Донбасса, имеющих паспорта Российской Федерации и Украины, заявили 13 августа в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

В спецслужбе отметили, что задержанных «шпионов» могли направить за линию фронта «российские спецслужбы»:

«Для организации и проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины».

Напомним, депутат Верховной рады Юрий Береза выступил с идеей без суда лишать украинского гражданства всех жителей Донбасса, получивших паспорт РФ.

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