Москва, 13 августа, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Пределов для ослабления российской валюты нет — курс рубля к доллару может снижаться до любых уровней, и чем серьёзнее будут санкции США против РФ, тем драматичнее будет ослабление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев, комментируя снижение курса до 68 рублей за доллар впервые с 2016 года.

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«Индикатор состояния экономики — это курс национальной валюты. И что бы нам ни говорили про устойчивый экономический рост и про то, что у властей есть все возможности для обеспечения стабильного и устойчивого финансового положения, мы этой устойчивости не видим», — заявил Николаев.

По его словам, поведение рубля явно демонстрирует проблемы в экономике РФ. Таким образом, отмечает эксперт, очередные санкции США против РФ будут бить по слабой валюте и слабой экономике. Ранее США заявили о том, что с 22 августа вступят в силу новые санкции против РФ. В этот раз ограничения могут коснуться работы госбанков РФ. Кроме того, ранее американские власти предупреждали о возможном запрете на транзакции по российскому суверенному госдолгу. Если эта идея будет реализована, то рубль может серьёзно пострадать, уверен Николаев.

«Санкции на российский суверенный долг фактически разрушают спекулятивный механизм керри-трейда (покупка высокодоходной и продажа низкодоходной валюты), благодаря которому рубль был устойчив последние два года и даже укреплялся. Если его не будет, то куда может покатиться рубль, сложно представить. Надо понимать, что пределов ослабления рубля или какой-то границы, ниже которой рубль не опустится, нет. Я думаю, что уже осенью мы уедем за 70 (рублей за доллар)», — опасается Николаев.