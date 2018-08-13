Каменск-Уральский, Свердловская область, 13 августа, 2018, 19:57 — ИА Регнум. В Свердловской области раскрыто громкое убийство двух человек. Трагедия произошла в Каменске-Уральском 12 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

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Следственные органы сообщают, что вечером неизвестный гражданин ударил ножом местного жителя 1974 года рождения. Это произошло возле одного из домов на улице Октябрьская. Затем этот же гражданин ударил ножом мужчину 1978 года — уже в помещении одного из местных магазинов.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых, подозреваемый уже задержан. Им оказался гражданин 1986 года рождения, неработающий. Один из очевидцев его опознал. Задержали подозреваемого сыщики уголовного розыска.

Известно, что ранее он был судим. При нём нашли орудие преступление. Мотивы пока устанавливаются.