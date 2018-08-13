Ижевск, 13 августа, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Ижевска своим решением отменил регистрацию экс-главы города Юрия Тюрина в качестве кандидата на довыборах в городскую думу по Колтоминскому одномандатному избирательному округу №10. С иском обратилась другой кандидат по указанному округу Адхария Трифонова, требуя признать, что был нарушен принцип равенства кандидатов.

Izh.ru Юрий Тюрин

Теперь вопрос регистрации Тюрина Октябрьская территориальная комиссия рассмотрит повторно, сообщает Udm-info со ссылкой на представителя истца Сергея Окулова.

В ходе регистрации Октябрьская ТИК признала 11 из 123 трех подписей в поддержку Тюрина недействительными. Для регистрации в качестве кандидата для участия в довыборах депутатов гордумы Тюрину требуется набрать 111 подписей. В рамках рассмотрения дела прокурор ходатайствовал о признании недействительными еще двух подписей.

Оспорить судебное решение экс-мэр Ижевска может в течение пяти дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая 2018 годаТюрин покинул пост градоначальника по собственному желанию, назвав это решение «непростым». Однако в последний месяц работа Тюрина неоднократно подвергалась критике со стороны главы республики Александра Бречалова. В частности, глава Удмуртии выражал недовольство ремонтом дорог и решением ситуации с обманутыми дольщиками. При этом Бречалов говорил, что отношения с мэром поделились на «до марта 2018 года и после».

Депутаты гордумы приняли отставку Тюрина 10 мая единогласно.

После отпуска Тюрин решил участвовать в довыборах депутатов гордумы Ижевска.

«Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру. Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания. Многое уже было сделано, но многое еще предстоит сделать», — прокомментировал Тюрин и добавил, что у него есть опыт и знания, которые помогут решить проблемы жителей Ижевска.