Киев, 13 августа, 2018, 20:23 — ИА Регнум. За три месяца, с апреля по июнь 2018 года, украинские парламентские политические партии потратили на рекламу свыше 368 млн в рублевом эквиваленте, сообщили 13 августа в Комитете избирателей Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Наибольшую рекламную активность проявила партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко — более 10 млн рублей. Партия львовского мэра Андрея Садового «Самопомощь» потратила более 2,6 млн рублей. Третье место заняла Радикальная партия Олега Ляшко, незначительно отстав от «Самопомощи».

Напомним, согласно социологическим исследованиям, пятая часть жителей Украины не знает, за кого голосовать на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в 2019 году.

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