Таллин, 13 августа, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Силы обороны Эстонии уже шесть суток безуспешно пытаются найти ракету класса «воздух-воздух», нечаянно выпущенную испанским истребителем Eurofighter Typhoon 2000, сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь эстонских вооруженных сил капитан Айво Вахеметс.

U.S. Air Force Ракета AIM-120

По его словам, поисковая операция будет продолжаться до конца недели.

Напомним, ранее эстонские военные заявляли, что им удалось обнаружить место предполагаемого падения ракеты, однако тщательный осмотр этого места оказался безрезультатным.

По одной из версий, ракета ушла глубоко в болотистый грунт, поэтому ее очень трудно обнаружить

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в небе над Эстонией истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 произвел нештатный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. По счастливой случайности никто не пострадал.

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