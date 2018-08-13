Санкт-Петербург, 13 августа, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Заслуженный деятель искусств России, дирижёр Лео Корхин скончался 11 августа в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе городского комитета по культуре.

Youtube.com|Ольга Корхина Лео Корхин

«Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт-Петербурга, и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Лео Вениаминовича Корхина», — говорится в сообщении.

Лео Корхин родился в 1929 году в Киеве. Участвовал в Великой Отечественной войне. Был одним из основателей Ленинградского (Петербургского) государственного балета на льду и более 50 лет являлся его художественным руководителем.

При участии Корхина в качестве дирижера была записана музыка к таким известным кинофильмам, как «Белое солнце пустыни», «Женя, Женечка и «катюша», а также к теле‑ и радиопостановкам.