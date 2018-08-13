Ереван, 13 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Апелляционный суд решил удовлетворить жалобу адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна касательно изменения меры пресечения, избранной в виде ареста. Кочарян уже вышел на свободу. Решение, безусловно, имеет политические и юридические аспекты, а также, пожалуй, и их взаимосвязанность, считает армянская пресса.

1in.am Роберт Кочарян

Как пишет 1in. am, решение Апелляционного суда доказало, что поднятый сторонниками Кочаряна шум о политических преследованиях, «вендетте» не имеет абсолютно никакой связи с действительностью, поскольку в этом случае Апелляционный суд, попросту под влиянием политического заказа, принял бы решение продолжить арест, отклонив жалобу адвокатов.

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Таким образом, выяснилось, что в действительности дело Кочаряна находится в области правосудия, а не расправы. Это, конечно, для Роберта Кочаряна и представителей прежней власти, которые впряглись в дело по его защите, явление чуждое. Излишне напоминать, как, например, в подобных случаях поступил бы суд во время правления Кочаряна. Представлять излишне, потому что есть множество прецедентов как в связи с делом «1 марта», так и с другими резонансными делами. И не только суд времен кочаряновской власти, но и суд до мая 2018 года.

«Параллельно этому, есть и обратная сторона проблемы. Со стороны новых властей нет никакого давления на суд, а со стороны прежних властей? В конце концов, принял ли суд действительно беспристрастное решение, или же судьи, которые продолжают работать еще со времен президентства Кочаряна, и рассматривали дела и выносили решения по тому же делу «1 марта», не находятся под влиянием именно этих властей?

Конечно, речь идет не о нахождении под, так сказать, репрессивным влиянием, хотя, конечно, возможно всё.

Если исполнительная власть пользуется исключительной легитимностью, доверием, то, мягко говоря, то же самое сказать о судебной власти невозможно. И это, конечно, весьма сложный и длительный процесс. Таким образом, дело Роберта Кочаряна, пожалуй, сигнализирует о возникшей в судебной системе после бархатной революции противоречивой и относительной ситуации.

Параллельно этому весьма примечательной становится политическая сторона вопроса, в том числе и внешнеполитическая. Оказало ли влияние на решение суда известная реакция, прозвучавшая со стороны России, было ли это компромиссом, или же реакция России и уступки будут иметь продолжение? С другой стороны, было ясно, что власти Армении по отношению к реакции России повели себя достаточно достойно, и здесь, конечно, не было повода для двусмысленности. В то же время обуславливать проблему исключительно реакцией российской стороны, пожалуй, было бы весьма однобоко.

Дело в том, что ситуация становится примечательной и во внутриполитическом поле. Освобождение Кочаряна создает новую политическую ситуацию, которая тоже относительна с точки зрения задач и перспектив бархатной революции. С одной стороны, кажется, что второй президент празднует свою первую так называемую победу над революцией, с другой стороны, он лишается роли преследуемого и, следовательно, возникает вопрос: каким будет второй шаг, а здесь, казалось бы, он оказывается в довольно двусмысленном положении, ставя в это же положение и всех тех, кто в эти дни занимался его защитой — видя в этом надежду на восстановление прежних позиций.

Было очевидно, что эта тактика была построен на принципе «жертвенности» Кочаряна, но в настоящее время выясняется, что это не совсем так, и, вероятно, перед ним встает вопрос «плана Б». А еще с февраля 2015 года стало ясно, что у Кочаряна не было «плана Б», и он тоже в то время строил свои планы по логике «жертвенности» Гагика Царукяна, чего, однако, Царукян избежал, в последний момент договорившись с Сержем Саргсяном», — пишет издание.