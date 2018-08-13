Киев, 13 августа, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Украинские эксперты полагают, что украинский вопрос будет одним из главным в повестке дня визита президента России Владимира Путина в Германию.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

По словам политолога-международника Владимира Воли, во время визита в Бранденбург президент Путин обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в условиях новых санкций США и выполнение Минских соглашений. Об этом Воля заявил 13 августа в эфире телеканала «Прямой».

"Стороны обсудят вопрос строительства «Северного потока-2» на фоне ввода антироссийских санкций… Также для Ангелы Меркель чувствителен вопрос Донбасса. Какого-то прогресса в реализации Минских соглашений я не ожидаю. Даже если будет возобновлено действие закона об особом статусе ОРДЛО (отдельные регионы Донбасса), то вряд ли стоит ожидать сдвиги в минском процессе до 2020 года, до завершения выборов в Украине», — прогнозирует Воля.

Кроме того, политолог Константин Бондаренко также считает, что лидеры Германии и России обсудят вопрос Донбасса.

«Что касается вопроса Украины, вопроса Донбасса. Германия и дальше остается членом «нормандской четверки» и одним из активных игроков «нормандской четверки», — напомнил Бондаренко.

Как сообщалось, 13 август пресс-служба правительства Германии проинформировала, что 18 августа канцлер Германии Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча Путина и Меркель пройдет во дворце Мезеберг в Бранденбурге. Начало переговоров запланировано на 18.00 по местному времени.

Напомним, последняя встреча канцлера Германии с российским президентом состоялась в мае этого года в Сочи.