Киев, 13 августа, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Политолог Александр Лазарев сомневается, что Киев отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, поскольку это решение нанесет убытки «Укрзализныце» и вызовет недовольство среди украинцев накануне выборов. Об этом Лазарев заявил 13 августа в эфире телеканала NewsONE, комментируя предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна отменить пассажирское железнодорожное сообщение с РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Дай Бог, чтобы это осталось просто заявлениями, потому что это в первую очередь минус для украинских граждан, которые ездят в Российскую Федерацию. К сожалению, так сложилась экономическая ситуация, что около 2,5 млн украинцев ездят на заработки в Россию. По статистике, российские граждане въезжают в Украину гораздо реже, чем украинские. Значит, все эти заявления, которые делает господин министр, напрямую негативно отразятся на украинцах», — сказал Лазарев.

По его словам, такими заявления «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» пытаются мобилизовать свой электорат.

«Это исходит из неких предвыборных концепций. Если рассмотреть поле, в котором будут разворачиваться стратегические и тактические возможности «Народного фронта» и БПП, в основном все они базируются на противостоянии российской агрессии. Из этого центра исходят все заявления о евроинтеграции и противостоянии российской агрессии. Им больше не на чем работать, у них очень ограниченное поле работы с электоратом», — считает Лазарев.

Он призвал Киев и Москву возобновить сотрудничество в создании новых трансевропейских транспортных коридоров.

«Контактировать мы должны не только в создании транснациональных коридоров, но и в газотранспортной системе, которая на данном этапе не работает на желаемых мощностях. Я не уверен, что действующая власть имеет какую-то дальновидную позицию в транснациональных соединениях с Россией и Европой. У нас политическая риторика базируется на противостоянии, а не на улучшении отношений», — подытожил Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-июнь 2018 года акционерная госкомпания «Укрзализныця» заработала 6,5 млн долл. за счет курсирования поездов в/из Российской Федерации. По данным пресс-службы «Укрзализницы», почти 2,3 млн долл компания получила от курсирования поезда № 6/5 Киев — Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов — Москва с финансовым результатом более 1,3 млн долл. Отмечается, что с положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва. Также в пресс-службе отметили, что за 6 месяцев 2018 года в сообщении Украина — Российская Федерация перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года. Напомним, в августе министр инфраструктуры Омелян заявил, что правоохранительные органы РФ по надуманным причинам задерживают сотрудников «Укрзализницы» и автобусных перевозчиков Украины. В связи с этим он призвал украинское правительство отменить пассажирское железнодорожное сообщение с РФ.