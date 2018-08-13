Волгоград, 13 августа, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В Волгоградской области 17 депутатов органов местного самоуправления лишились мандатов из-за недостоверных сведений, указанных в налоговых декларациях. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба региональной прокуратуры по итогам проверки налоговых деклараций чиновников и депутатов. Всего прокуроры нашли более 300 нарушений.

Декларация о доходах

По данным прокуратуры, по итогам 2017 года в регионе не отчитались о доходах 111 депутатов местного самоуправления. К примеру, решили не выполнять эту обязанность 14 народных избранников из Дубовского района. Кроме того, 27 депутатов из Новониколаевского района хоть и заполнили документы, часть доходов утаили — на общую сумму в 30 млн рублей. Также они не указали девять земельных участок и четыре автомобиля.

Подобные проблемы есть и с декларациями, которые составляют местные чиновники. Всего 197 муниципальных служащих области утаили доходы на общую сумму в 39 млн рублей, а также не стали рассказывать о 50 объектах недвижимости и 17 автомобилях.

«Всего в рамках проведенной проверки прокурорами выявлено свыше 300 нарушений, в целях устранения которых внесено 95 представлений. По 13 рассмотренным представлениям досрочно прекращены полномочия 17 депутатов органов местного самоуправления», — сообщила пресс-служба.