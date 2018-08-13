Красногорск, 13 августа, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Подмосковье планируется установить нулевую ставку по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН). Соответствующий вопрос будет поднят на внеочередном заседании Мособлдумы в августе 2018 года. Об этом 13 августа заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

По словам Брынцалова, инициатива связана с тем, что рентабельность компаний, которые могут воспользоваться ЕСХН, в Московской области составляет 4,3%.

«А по некоторым видам деятельности, например, растениеводству в сочетании с животноводством — от 5,4% до 2,6%. После установления нулевой ставки рентабельность и количество предприятий сельхозназначения может существенно вырасти», — заявил председатель областного парламента.

Напомним, в 2015 году Московская областная дума выступила с инициативой передать регионам право самостоятельно устанавливать Единый сельскохозяйственный налог. В 2018 году соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство.

«До нашего обращения ЕСХН был установлен на уровне 6%. Для некоторых производителей это могло быть сдерживающим фактором развития», — подчеркнул Брынцалов.

Напомним, в 2017 году в Подмосковье государственную помощь из федерального и областного бюджетов получили 152 налогоплательщика. Всего ЕСХН уплатило 682 человека на сумму 87 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению некоторых специалистов, регионы вряд ли пойдут на серьёзное снижение налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога из-за необходимости наполнять местные бюджеты.

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