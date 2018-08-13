Москва, 13 августа, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Основатель Facebook Марк Цукерберг отказывается от тех принципов, которые отстаивал прежде. Этот вопрос 13 августа поднял в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале политолог Дмитрий Абзалов, комментируя новость об отказе мессенджера WhatsApp от сквозного шифрования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

«Сквозное шифрование есть в очень многих мессенджерах, — сказал Абзалов. — Кстати говоря, и в «Фейсбуке» тоже. WhatsApp уже предоставлял данные пользователей для спецслужб США».

Политолог также обратил внимание на то, что, когда в США произошёл очередной террористический акт, Apple отказалась разблокировать телефон пойманного террориста.

«Пришлось ломать его через хакеров, — отметил Абзалов. — И считалось, что это защита свободы слова. Но в Иране «Телеграм» взял и снёс около 50 аккаунтов по просьбе иранских властей, потому что посчитал, что они разжигают национализм и экстремизм. Сейчас Цукерберг, который прежде защищал всю ту составляющую, просто отдаёт ваши данные. А вы в курсе, что WhatsApp занимается архивацией ваших сообщений? Это означает, что будет скачана вся ваша переписка. Это к вопросу, где Большой брат и за кем он сморит. Оруэлл в чистом виде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению кинорежиссёра Карена Шахназарова, история с мессенджером WhatsApp свидетельствует о том, что США будут и дальше отходить от демократических норм и становиться всё более тоталитарным государством.

Также отметим, что, как стало известно 13 августа, мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, отказывается от использования технологии сквозного шифрования сообщений пользователей, что позволит спецслужбам США получать доступ к прежде сокрытой переписке пользователей.